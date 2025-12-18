Erzin ilçesinde bahçenin tel örgüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir otomobilin bahçenin tel örgüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün ismine ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Şükrü Paşa Mahallesi'nde tel örgüye çarpıp bahçeye girdi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi, sağlık personelince Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel