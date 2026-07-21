Erzin ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana-İskenderun Otoyolu'nun Gözeneler mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Halis Kalkan