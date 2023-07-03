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Erzin'de çöp konteynerlerinde ilaçlama yapıldı

Erzin'de çöp konteynerlerinde ilaçlama yapıldı

Güncel Haberler

Erzin Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki temizlik işlemlerini çöp konteynerlerinde sürdürdü. Ekipler, ilaçladıkları konteynerlerin çevresini dezenfekte etti. Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, çöpten kaynaklı olumsuzluklara karşı başlatılan çalışma kapsamında 2 bin konteynerin ilaçlanacağını belirtti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, çöp konteynerlerinde ilaçlama yapıldı.

Erzin Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki temizlik işlemlerini çöp konteynerlerinde sürdürdü.

Ekipler, ilaçladıkları konteynerlerin çevresini dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, çöpten kaynaklı olumsuzluklara karşı başlatılan çalışma kapsamında 2 bin konteynerin ilaçlanacağını belirtti.

Kaynak: AA / Sefa Karcı - Güncel

Ökkeş Elmasoğlu Hatay Güncel Haberler

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