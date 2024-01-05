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Erzin'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.A. hayatını kaybederken, diğer bir kişi yaralandı. Polis olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Hatay'ın Erzin ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan A.A. yaşamını yitirirken, diğer yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Polis kavgaya karışan B.Ç, M.Ç ve F.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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