Eruh'ta Mahsur Kalan Dana Kurtarıldı
Siirt’in Eruh ilçesinde, kuyuda 2 gün mahsur kalan dana, köylülerin ihbarı üzerine yapılan 2 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.
Eruh'ta kuyuya düşen dana kurtarıldı
SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde kuyuda 2 gün mahsur kalan daha kurtarıldı.
Eruh ilçesi Sığırlı köyünde kuyuya düşen ve 2 gün kuyuda mahsur kalan dana için köylüler Eruh Kaymakamlığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Eruh Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. 2 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından kuyudan çıkartılan dana sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Güncel