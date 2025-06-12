Eruh'ta Mahsur Kalan Dana Kurtarıldı

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Siirt’in Eruh ilçesinde, kuyuda 2 gün mahsur kalan dana, köylülerin ihbarı üzerine yapılan 2 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

Eruh'ta kuyuya düşen dana kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde kuyuda 2 gün mahsur kalan daha kurtarıldı.

Eruh ilçesi Sığırlı köyünde kuyuya düşen ve 2 gün kuyuda mahsur kalan dana için köylüler Eruh Kaymakamlığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Eruh Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. 2 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından kuyudan çıkartılan dana sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Güncel
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