Haberler

Eruh'ta Geleneksel 'Bapire Sofi' Etkinliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Eruh ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen 'Bapire Sofi' etkinliği, Vali Kemal Kızılkaya ve Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde "Bapire Sofi" etkinliği düzenlendi.

Eruh Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte, çadır kuruldu.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, vatandaşlarla sohbet etti, onların talepleri dinledi.

Eruh Belediye Başkan Cevher Çiftçi, katılımdan dolayı herkese teşekkür ederek, geleneksel olarak düzenlenen etkinliğe bu yıl da yoğun bir katılım sağlandığını belirtti.

Türbe ziyareti yapılan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, Eruh Kaymakamı Hacı Kerim Meral, bazı kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Nurettin Kilis - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin, İsrail'e karşı harekete geçti

Çin, İsrail'e karşı harekete geçti
Kadere bak! Güllü 2 gün önce bakın hangi planları yapmış

Kadere bak! Güllü 2 gün önce bakın hangi planları yapmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.