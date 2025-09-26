Eruh'ta Geleneksel 'Bapire Sofi' Etkinliği Düzenlendi

Siirt'in Eruh ilçesinde "Bapire Sofi" etkinliği düzenlendi.

Eruh Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte, çadır kuruldu.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, vatandaşlarla sohbet etti, onların talepleri dinledi.

Eruh Belediye Başkan Cevher Çiftçi, katılımdan dolayı herkese teşekkür ederek, geleneksel olarak düzenlenen etkinliğe bu yıl da yoğun bir katılım sağlandığını belirtti.

Türbe ziyareti yapılan etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, Eruh Kaymakamı Hacı Kerim Meral, bazı kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.