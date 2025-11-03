Eruh'ta Gazze İçin Merhamet Sofrası Kermesi Düzenlendi

Siirt'in Eruh ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından Gazze için "merhamet sofrası" temalı kermes yapıldı.

Eruh Cumhuriyet İlkokulu'nca okul bahçesinde düzenlenen programda, öğrenciler ve öğretmenlerin evlerinde getirdikleri yiyecek ve tekstil ürünleri kurulan stantlara konuldu.

Ürünlerin satışından elde edilecek gelir Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Okul Müdürü Ömer Sebat, kermese katılımın olduğunu söyledi.

Filistin ve Gazze'ye desteklerinin devam edeceğini belirten Sebat, "Kardeşlerimize bir nefes bir umut olabilmek amacıyla bu 'merhamet sofrasını' kurduk. Emeğiyle, ekmeğiyle, duasıyla bu iyilik halkasına katılan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.