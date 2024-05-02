ERÜ Öğrencileri Gelengilere Yiyecek Bıraktı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri, kampüsteki gelengi yaşam alanlarına ve yuva çevrelerine yiyecek bıraktı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayvanları Yaşatma ve Koruma Kulübü öğrenci topluluğu, gelengilerin erken dönemde yaşadığı beslenme sıkıntısının giderilmesi amacıyla besleme etkinliği düzenledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Veteriner Fakültesi ile gelengileri izleme konusunda komite oluşturulduğunu, bu komitenin gelengilerin muhafazası ve popülasyon artışı konusunda birtakım önerilerde bulunduğunu ve raporlar hazırladığını belirtti.

Veteriner Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İmdat Orhan da farklı dönemlerde besleme çalışmaları yaptıklarını, amaçlarının yeni uyanmış gelengilerin beslenme sıkıntılarını gidermek olduğunu ifade etti.

Orhan, erken dönemde henüz bitkiler tohumlanmadığı için gelengilerin beslenmeyle ilgili sıkıntı çekebildiğini, bu sebeple öğrencilerle besleme etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Etkinlikte tabelalarla belirlenen alanlara gelengiler için yem bırakıldı.