Erol Keleş, Ağın'da Muhtarlarla Buluştu

Ak Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın ilçesinde muhtarlarla buluştu.

Keleş, Balkayası köyünde bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, hemşehrilerinin taleplerinin kendileri için bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Toplantı ve ziyaretlerle bölgenin ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve yeni projeler üzerine değerlendirmelerde bulunulduğunu dile getiren Keleş, vatandaşların görüş ve önerilerini dinlediklerini belirtti.

Keleş, toplantının ardından Sülük Gölü'nü gezdi.

Toplantıya, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, AK Parti Ağın İlçe Başkanı Vedat Pasinli ve AK Parti Ağın Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can da katıldı.