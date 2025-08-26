Erol Keleş, Ağın'da Muhtarlarla Buluştu

Erol Keleş, Ağın'da Muhtarlarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, bölgenin ihtiyaçları ve projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya yerel yöneticiler de katıldı.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın ilçesinde muhtarlarla buluştu.

Keleş, Balkayası köyünde bölge muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, hemşehrilerinin taleplerinin kendileri için bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Toplantı ve ziyaretlerle bölgenin ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve yeni projeler üzerine değerlendirmelerde bulunulduğunu dile getiren Keleş, vatandaşların görüş ve önerilerini dinlediklerini belirtti.

Keleş, toplantının ardından Sülük Gölü'nü gezdi.

Toplantıya, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın, AK Parti Ağın İlçe Başkanı Vedat Pasinli ve AK Parti Ağın Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can da katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu

Gören dehşete düştü! Resmen tarlayı yuttu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.