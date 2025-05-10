Erol Eğrek'in Ölümü: 6 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi
Şişli Esentepe'de dövüldükten sonra hastanede ölen Erol Eğrek'in soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edildi. Eğrek, işten çıkarıldığı holdingin önünde saldırıya uğramıştı.
Haber: Edda SÖNMEZ
(İSTANBUL) Şişli Esentepe'de bir holding önünde dövüldükten sonra gittiği hastanede ölen Erol Eğrek soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılınca alması gereken tazminatı alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldükten sonra gittiği hastanede ölen Erol Eğrek soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılık, şüphelileri 'kasten öldürme' suçundan İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama istemiyle sevk etti.