Ermenistan ve ABD Ortak Askeri Tatbikat Düzenleyecek

Ermenistan ve ABD'nin 12-20 Ağustos tarihlerinde ortak askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası barışı koruma misyonlarına katılıma hazırlanmak için, ABD ve Ermenistan 12-20 Ağustos'ta Ermenistan'da 'Eagle Partner 2025' isimli ortak tatbikat düzenleyecek." ifadesine yer verildi.

Tatbikatta, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin barışı koruma kuvveti, Avrupa ve Afrika'daki ABD askerleri ile Kansas Ulusal Muhafızlarının yer alacağı belirtilen açıklamada, özellikle barışı koruma misyonlarında tıbbi tahliyelere ağırlık verileceği kaydedildi.

ABD ve Ermenistan, 15-24 Temmuz 2024'te "Eagle Partner 2024" tatbikatını düzenlemişti.