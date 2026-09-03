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Ermenistan'dan Azerbaycan'a Barış Mesajı

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Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, Azerbaycan'ın barış için tüm adımları attığını ve atacağını gördüğünü söyledi. ŞİÖ zirvesinde yapılan görüşmelerde, barışın derinleştirilmesi ve çözüme kavuşmamış konular için yeni mekanizmalar oluşturulması kararlaştırıldı.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, Azerbaycan'ın barışa yönelik mümkün olan tüm adımları attığını ve atacağını gördüğünü söyledi.

Simonyan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında 31 Ağustos'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve kendisiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev arasında gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi.

Görüşmelerin temel konusunun "barışın derinleştirilmesi" olduğunu söyleyen Simonyan, "Henüz çözüme kavuşmamış meselelerin çözülmesi için yeni mekanizmalar oluşturma konusunda anlaşmaya vardık. Azerbaycan'ın barışa yönelik mümkün olan tüm adımları attığını ve atacağını görüyorum." dedi.

Simonyan, görüşmelerde henüz çözüme kavuşturulamayan konuların da ele alındığını belirterek, özellikle Azerbaycan'da tutuklu bulunan Ermenistan vatandaşlarının gündeme geldiğini aktardı.

Ermenistan ve Azerbaycan toplumları arasındaki temasların artırılmasının da barış sürecinin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Simonyan, "30 yıllık bu izleri hem Ermenistan'da hem de Azerbaycan'da insanların birbirlerine yönelik tutumlarında değiştirebilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Simonyan, barış sürecinin yalnızca hükümetler arasındaki görüşmelerle sınırlı kalmaması gerektiğini, toplumların da bu sürece hazırlanmasının önem taşıdığını vurguladı.

Selefi Armen Grigoryan'ın döneminde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'in Ermenistan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Simonyan, kendisinin de Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini fakat tarihin henüz netleşmediğini bildirdi.

Kaynak: AA
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