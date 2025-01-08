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Ermenistan, Türkiye sınırındaki birliklerin çekilmesini değerlendirecek

Ermenistan, Türkiye sınırındaki birliklerin çekilmesini değerlendirecek
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 1992'de Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği Ermenistan-Türkiye sınırlarında bulunan Rus askerlerinin Ankara ile Erivan arasında karşılıklı güvenin sağlanması haline çekebileceklerini söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, basın mensupları ile yaptığı toplantıda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"RUS SINIR BİRLİKLERİ GEÇİCİ"

Rus Sınır Muhafızları'nın Ermenistan-İran sınırından çekilmesine dikkati çeken Mirzoyan, Ermenistan'ın sınırların korunması ve gümrük hizmetleri konusunda gerekli yetenekleri kazanması, İran ile güvenin de oluşmasıyla Ermeni birliklerinin İran sınırında ve gümrükte kontrolü devraldığını belirtti. Dışişleri Bakanı, ülkesindeki Rus sınır birliklerinin geçici olduğunu vurgulayarak "Rus sınır muhafızları, Ermenistan Cumhuriyeti kendi bünyesinde tüm gerekli kurum ve yetenekleri oluşturana kadar geçici olarak görevlendirilmişti. Ermenistan Cumhuriyeti'ne hizmet sağladılar, çünkü (o dönemde) Ermenistan Cumhuriyeti kendi birlikleriyle bu hizmetleri ve misyonu yapamıyordu. Biz, uygun zamanda Rus Sınır Muhafızlarına teşekkür ettik ve Zvartnots Uluslararası Havalimanı'nda bu işi kendi başımıza halledebileceğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SINIRINDAN ÇEKİLMEYİ DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Ermenistan- Türkiye sınırındaki durumu değerlendiren Mirzoyan, Ermenistan'ın Türkiye sınırı açıldığında ve iki ülke arasında karşılıklı güven sağlandığında Türkiye sınırındaki Rus birliklerinin çekilmesi konusunu değerlendirebileceklerini ifade etti.

BAZI RUS BİRLİKLERİ ÇEKİLDİ

Rusya ve Ermenistan arasında 1992 yılında varılan mutabakat gereği, Zvartnots Uluslararası Havalimanı'nda Rus Sınır Muhafızları tarafından yürütülen hizmetler, 1 Ağustos 2024'ten itibaren Ermenistan Sınır Muhafızlarına devredilmişti. Ermenistan-İran sınırından Rus Sınır Muhafızları 2024'ün son günlerinde çekilmiş ve Ermenistan birlikleri sınır koruma ve gümrük hizmetlerini devralmıştı. Rus Sınır Muhafızları, 1992'de Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran devlet sınırlarının korunması görevini yürütüyordu.

Kaynak: AA / Yavuz Aydın - Güncel
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