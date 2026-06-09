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Ermenistan'da 86 sandıkta yeniden sayım yapılacak

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Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın partisinin çoğunluğu kazandığı seçimlerde, 86 sandıkta oylar yeniden sayılacak.

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin tek başına çoğunluğu sağladığı parlamento seçimlerinde, 86 sandıkta yeniden sayım yapılacağı açıklandı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Merkez Seçim Komisyonu, 20 bölgesel seçim komisyonuna bağlı sandıklarda yapılacak yeniden sayıma ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre komisyon, seçimlere katılan siyasi partilerin başvuruları temelinde ve kendi inisiyatifiyle 86 sandıktan gelen sonuçların yeniden sayılacağını duyurdu.

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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