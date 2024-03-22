Ermenek'te Yeni Pazar Yeri Hizmete Girdi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde belediye ve hayırsever iş insanının desteğiyle yapımı tamamlanan pazar yeri hizmete girdi.

Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, açılışta, ilçedeki eksiklerin giderilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Pazarcıların daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda hizmet vereceklerini belirten Bozcu, pazar yerinin yapımını üstlenen hayırsevere teşekkür etti.

Açılışa, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, hayırsever Hasan Kalan ve vatandaşlar katıldı.