Ermenek'te kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ermenek'te kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Ermenek'te kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı.

İlçeye bağlı Güneyyurt beldesinde Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri D.Ş'nin(53) Yerbağ köyü, Çakal mevkisinde kaçak kazı yaptığı ihbarını aldı. Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi kazı yaparken yakaladı.

Ekipler olay yerinde kazıda kullanılan malzemeler ile şüphelinin üzerinde 1 adet gümüş yüzük,1 adet define ararken kullanıldığı düşünülen siyah iple bağlanmış çeyrek altın, 1 adet Osmanlı dönemine ait sikke ve 2 adet obje ele geçirdi.

Jandarma komutanlığına götürülen şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüpheli ifadesinin alınmasından sonra bırakıldı.

Ermenek'te kaçak kazı yapan bir kişi yakalandı

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Kaçak Kazı, Güneyyurt, Jandarma, Karaman, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title