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Ermenek'te İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ermenek'in sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin daha etkin şekilde tanıtılması ve ilçenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar değerlendirilirdi, ilçenin turizm alanında ileriye taşınmasına yönelik gerçekleştirilecek projeler ele alındı.

Toplantıda, Ermenek'in turizm destinasyonunun güçlendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür hale getirilmesi, tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi, turizm çeşitliliğinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş ve öneriler de değerlendirildi.

Programa, Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ile il ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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