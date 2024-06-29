Ermenek'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla Belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.