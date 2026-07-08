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Malatya'da depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin yargılama sürdü

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Malatya'da 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'yla ilgili davada, Yalova Üniversitesi'nden istenen bilirkişi raporu gelmediği için duruşma 9 Eylül'e ertelendi.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 19 kişinin hayatını kaybettiği Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesinden istenen bilirkişi raporunun gelmediğini belirterek duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.

Dava süreci

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Battalgazi ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'ndeki Ermeç Apartmanı'nda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Apartmanın müteahhitleri A.G. ve H.H.E, teknik uygulama sorumlusu M.T. ile belediye görevlileri A.Y, A.Ö. ve D.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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