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Erkeklerde Meme Kanseri Oranı Artıyor

Erkeklerde Meme Kanseri Oranı Artıyor
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, erkeklerde meme kanseri görülme sıklığının arttığını belirtti ve farkındalık konusunda erkeklerin daha az bilinçli olduğuna dikkat çekti. Meme kanserinin erken teşhisinin önemine vurgu yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, erkeklerde meme kanserinin görülme oranının eski yıllara göre arttığını söyledi.

Gürdal, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bir kafede düzenlenen toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, meme kanserinin taranabilen kanserler arasında yer aldığını belirtti.

Erken teşhisle hastaların iyileşme şansının yüzde 90'lara kadar çıktığını aktaran Gürdal, "Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. 40 yaş üstü her kadının düzenli olarak mamografi çektirmesi ve kendi kendine meme muayenesi yapması ile bu kanserin önüne geçilebilir."dedi.

Gürdal, son yıllarda erkeklerde meme kanseri görülme sıklığının arttığını aktardı.

Meme kanseri konusunda kadınların daha bilinçli olduğunu ancak erkeklerin aynı bilinç seviyesinde bulunmadığını anlatan Gürdal, "Meme kanseriyle ilgili farkındalığın az olduğu bir grup var erkekler. Erkekler meme kanseri olma ihtimallerini hiç düşünmüyorlar. Halbuki erkekler meme kanseri olabilir. Meme kanseri eski yıllara göre erkeklerde daha fazladır." diye konuştu.

Gürdal, erkeklerin meme kanserini erken evrede fark etmelerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Tüm kanser vakalarında olduğu gibi erkeklerde meme kanserinde de erken tanı ve tedavinin, hastalığın iyileşme olasılığını arttırdığını vurgulayan Gürdal, şunları kaydetti:

"Erkekler meme kanseri olabileceklerini bilmiyorlar. Kadınlar ellerine bir kitle yada kist geldiğinde kanser riskiyle karşılaşma ihtimaliyle doktora koşuyorlar. Ama erkekler ellerine bir kitle geldiğinde 'yağ bezesi, kist deyip' hiç kanser olma ihtimalini düşünmüyorlar. Meme kanserinin erkeklerde görülme oranları artıyor. Erkekler meme kanseri farkındalığı konusunda mutlaka yeterince bilgi sahibi olmalı."

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

Namık Kemal Üniversitesi Meme Kanseri Sibel Özkan Eğitim Sağlık Güncel

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