TÜROFED Başkanlığına yeniden Erkan Yağcı seçildi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı, yeniden Erkan Yağcı oldu.

Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen TÜROFED 8. Olağan Genel Kurulu'nda tek listeyle gidilen seçimde, Yağcı'nın listesi oy birliğiyle kabul edildi.

Yağcı, burada yaptığı konuşmada, TÜROFED'in turizm sektörünün en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu belirtti.

Turizmin tüm alanlarında her türlü iletişimi sağlama konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalara hep birlikte devam edeceklerini dile getiren Yağcı, "Başkanlar gider, kurumlar baki kalır. Kurumun güçlenmesi geçmiş ve geleceğin arasındaki köprü ile gerçekleşir. Bu birliktelik sürdükçe TÜROFED hep güçlü kalacaktır." dedi.

Yağcı, yönetim kurulu olarak yeni dönem için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.