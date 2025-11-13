TİP Başkanı'ndan Erdoğan'a Tepki

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki yıkımı konu alan Kentkırım Sergisi'nde fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, savaşın yıktığı Gazze'nin ve diğer kentlerin içler acısı halini ortaya koyan Kentkırım Sergisi'nde fotoğraf çekilmiş. Görür görmez aklıma 6 Şubat sabahı Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman geldi. Ne kadar benziyor değil mi? Birini katil İsrail ve işbirlikçileri yerle bir etti, diğerini halk düşmanı ve zengin dostu Saray!" ifadesini kullandı.