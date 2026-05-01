Erkan Baş'tan 1 Mayıs Mesajı: "Zincirlerimizden Başka Kaybedecek Bir Şeyimiz Yok, Öyleyse Dünyayı Kazanalım"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 1 Mayıs. Alın terinin hakkıyla yaşayan, ülkemizin tüm zenginliğini yaratan emekçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun. İşçilerin, işsizlerin, emeklilerin, kadınların, gençlerin, ezcümle tüm halkımızın kurtuluşu emeğin iktidarındadır. AKP iktidarının ilk günden beri taviz vermediği emekçi düşmanlığının sebebi budur. İş cinayetlerinin, mobbingin, düşük ücretlere yoğun çalışmanın, tüm bu haksızlık ve hukuksuzlukların toplamı, Saray iktidarıdır. 1 Mayıs, bu kara düzenin sonunu getiren çoban ateşi olsun. Emekçilerin birliği ve dayanışmasıyla üzerimize çöken bu karanlık bulutu dağıtalım. Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok, öyleyse dünyayı kazanalım. Hepimizin 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs."

Kaynak: ANKA