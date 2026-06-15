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Erkan Baş: Öğretmenlerin Mücadelesi Hepimizin Mücadelesidir

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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmasını eleştirerek, öğretmenlerle dayanışma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, mülakat mağduru öğretmenlerin ve özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alındığını belirterek, "Öğretmenlerin mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Dayanışmayla kazanacağız" ifadesini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Madenciler, öğretmenler, gençler, kadınlar... Bu ülkede hakkını arayanın karşısına muhatabından önce polis barikatı çıkıyor. Ankara'da iki gündür direnen özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler gözaltına alınıyor. Güvencesizlikten, mülakattan, torpilden, sömürüden bıktığını dile getiren öğretmenlere Saray'ın cevabı bu! Onlarsa yılmıyor, bu defa hem öğrencilerine hem tüm Türkiye'ye alın terinin hakkı için direnmeyi öğretiyorlar. Öğretmenlerin mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Dayanışmayla kazanacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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