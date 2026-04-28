Erkan Baş: Madenciler Analarının Ak Sütü Gibi Helal Olan Tüm Haklarını Söküp Aldı, Bu Ülkede İnsanca Yaşayıp Çalışmanın Onurunu Kurtardı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, madencilerin haklarını alarak direnişi kazanımla sonuçlandırdığını belirterek, "İşçiler direndi, işçiler kazandı! Madenciler analarının ak sütü gibi helal olan tüm haklarını söküp aldı, bu ülkede insanca yaşayıp çalışmanın onurunu kurtardı" dedi.

Madencilerin açlık grevine katılarak destek olan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakları için direnen Doruk Madencilik işçilerini kutladı. Baş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İşçiler direndi, işçiler kazandı! Madenciler analarının ak sütü gibi helal olan tüm haklarını söküp aldı, bu ülkede insanca yaşayıp çalışmanın onurunu kurtardı. Birliğin, direnişin ve mücadelenin değerini bir kez daha kanıtladı. Tek tek her bir madenci arkadaşımı kutluyorum. Bu direnişe sadece kalbini değil omzunu da veren tüm emekçi halkımız da teşekkürü hak ediyor. Elinde bir avuç lokumla, bisküviyle, tuzla, suyla, çiçekle, hiçbiri yoksa sıcacık bir sarılmayla Kurtuluş Parkı'na koşan, Ankara'da olmayıp yüreği burada atan yurttaşlarımız sınıf dayanışmasının en güzel örneklerinden birine imza attı."

Bağımsız Maden İş Sendikası'nı ve tüm yöneticilerini de tavizsiz mücadeleleri, kararlı dirençleri için tebrik ediyorum. Bu zafer önce direnen madencinin, ardından desteğini onlardan esirgemeyen halkımızındır! Şimdi, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gücünü 1 Mayıs'ta da meydanlara çıkarmak üzere çalışma vakti. Yaşasın Türkiye işçi sınıfı!"

