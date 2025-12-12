Haberler

Eritre, Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi üyeliğinden çekildi

Eritre Dışişleri Bakanlığı, Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Karar, örgütün yasal yetkilerini yerine getirmemesi ve bölgesel istikrara katkı sağlamaması gerekçesiyle alındı.

Eritre Dışişleri Bakanlığı, ülkenin, Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) üyeliğinden çekildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eritre'nin bugün itibarıyla IGAD üyeliğinden ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, IGAD'dan çekilme kararının, "örgütün yasal yetkisini yerine getirmemesi" gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Kararın, "ülkenin çıkarlarına hizmet etmeyen ve bölgesel istikrara anlamlı bir katkı sağlamayan bir yapının içinde bulunmanın rasyonel olmadığı yönündeki değerlendirmenin" sonucu olduğu ifade edildi.

Eritre'nin 1993'te IGAD'ın yeniden yapılandırılmasında öncü rol üstlendiğine işaret edilen açıklamada, "Eritre, sonraki yıllarda IGAD'ın bölgesel barış ve ekonomik entegrasyon için etkin bir yapıya kavuşması amacıyla diğer devletlerle birlikte çalıştı." ifadesine yer verildi.

IGAD'ın 2005'ten itibaren bölge halklarının beklentilerini karşılayamadığı ve bazı üye devletlere karşı "baskı aracı" olarak kullanılmaya başladığı savunulan açıklamada, bu durumun, Eritre'nin Nisan 2007'de üyeliğini askıya almasına yol açtığına işaret edildi.

Haziran 2023'te üyeliğini yeniden etkinleştiren Eritre'nin, IGAD'ın reform çağrılarına yanıt vereceğini umduğu ancak IGAD'ın buna rağmen yasal görevlerini yerine getirmemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Örgütün "işlevselliğini yitirdiği" belirtilen açıklamada, "Eritre'nin, bu koşullar altında meşruiyetini yitiren bir yapıda yer alması mümkün değil." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, üyelikten çekilme kararının IGAD Genel Sekreterliğine resmen iletildiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
