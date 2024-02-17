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Eritilmiş demirle yapılan havai fişek gösterisi

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Çin'in Hebei eyaletinin Cixian ilçesinde eritilmiş demirle yapılan 'demir çiçekler' adlı bir havai fişek gösterisi düzenlendi. Bu gösteri, geleneksel Çin halk sanatı olan demir çiçeklerin ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer almasıyla dikkat çekiyor.

1. Eritilmiş demirle hazırlanan havai fişek gösterisinden çeşitli görüntüler

Çin'in Hebei eyaletinin Cixian ilçesinde eritilmiş demirle yapılan "demir çiçekler" adlı bir havai fişek gösterisi düzenlendi.

Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen ve geleneksel Çin halk sanatı olan bu gösteri, ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cixian'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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