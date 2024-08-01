Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, süt üreticilerinin yaşadığı sorunları gündeme getirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı süt üreticilerinin yaşadığı problemler konusunda uyardıklarını ancak herhangi bir tedbir alınmadığını belirtti. Adem, süt üreticilerinin perişan olduğunu, fabrikaların süt tozu üretemediğini ve süt ineklerini kesmek zorunda kalabileceklerini söyledi. Ayrıca, çözüm olarak Et ve Süt Kurumu'nun süt alıp süt tozuna çevirip ihracat yapması önerildi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı süt üreticilerinin yaşadığı problemler konusunda uyardıklarını, ancak herhangi bir tedbir alınmadığını belirterek, "Şimdi, AK Parti il ??başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a durumu iletmesiyle bu sorunun gündeme geleceğini söylüyorlar. Süt üreticisi için acilen önlem alınmazsa hizmet verilecek üretici kalmayacak ortada" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, süt üreticilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Adem, Bakan Yumaklı'yı konu hakkında uyardıklarını fakat bir önlem alınmadığını, şimdi ise AK Parti il başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu paylaştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Biz Sayın Bakanımız daha önce de uyarmıştık. Süt üreticisinin perişan olduğunu, fabrikaların süt tozu üretemediğini, peynir satışlarının düştüğünü ve süt ineklerini bırakmak zorunda kaldıklarını söylemiştik. Ancak ne yazık ki sesimizi duymadı. Şimdi, AK Parti il ??başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a durumu iletmesiyle bu sorunun gündeme geleceğini söylüyorlar. Biz de kendisine günaydın diyoruz. Süt üreticisi için acilen önlem alınmazsa hizmet verilecek üretici kalmayacak ortada.

"Ne yazık ki sesimizi duymadılar"

Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında, il başkanları sorunu anlatınca durumu öğreniyor. Bu normal. Normal olmayan ise, il başkanları süt tozu krizini gündeme getirince konu Sayın Bakanın gündemine giriyor. Bizi dinlemiş olsaydı, kendisini uyarmıştık. Süt üreticisinin perişan olduğunu, fabrikaların süt tozu üretemediğini, peynir satışlarının azaldığını ve süt ineklerini kesmek zorunda kalabileceklerini söylemiştik. Ama ne yazık ki sesimizi duymadılar.

"Bugüne kadar bu sorunun göz ardı edilmesi ne büyük bir ihmaldir"

İl başkanlarının duyduğu şikayetleri nasıl olur da bu ülkenin Tarım Bakanı duymaz? Bugüne kadar bu sorunun göz ardı edilmesi ne büyük bir ihmaldir. Çözüm net; Et ve Süt Kurumu süt alıp süt tozuna çevirip onun üzerinden ihracat yapabilir, piyasayı rahatlatabilir. Aksi takdirde Türkiye'de çiftçiler çok zor durumda kalacak, ineklerini kesecek ve sonra da süt üretimi bitecek. Bu krizi önleyin. Hem süt üreticisi rahat etsin, hem de süt üreten fabrikalar üretimlerine devam edebilsin."

Kaynak: ANKA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Erhan Adem AK Parti Güncel Haberler

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Bakmadan Geçme

MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Döşemealtı, Aksu 1-2 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Karacabey, Kestel 1-2 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tatlı Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlı Vatan filmi ne zaman, nerede çekildi? Tatlı Vatan filmi gerçek mi? Sörf nedir, nasıl yapılır? Sörf nerede yapılır? Sörf çeşitleri nelerdir? Ölüm Gecesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölüm Gecesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölüm Gecesi filmi gerçek mi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Şereflikoçhisar, Akyurt 1-2 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Aranan Adam filmi gerçek mi? Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifi! 2 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 2 Ağustos başak, oğlak, boğa burcu yorumu Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi gerçek mi? Yükselen burç nedir, nasıl bulunur? Yükselen burç neye göre, nasıl hesaplanır? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Ağustos günün maçları nereden izlenir? Atatürk çiçeğinin anlamı nedir, hikayesi ne? Atatürk çiçeği evde nereye konulmalı, neyi ifade eder?
Yüzlerce kadın, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Yüzlerce kadın, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title