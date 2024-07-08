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Ergene ilçesine Aile Sağlığı Merkezi yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı

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Ergene ilçesinde bağışçılar tarafından 5 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapılması için protokol imzalandı. Vali, belediye başkanı ve sağlık müdürü tarafından imzalanan protokol ile merkezin ilçeye hayırlı olması temenni edildi.

Ergene ilçesine Aile Sağlığı Merkezi yaptırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaş Mahallesi'nde bağışçı Ergene Belediyesi ile bağışçı Fevzi Atlı tarafından 5 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yaptırılacak.

Aile Sağlığı Merkezi yaptırılmasına dair protokol, Vali Recep Soytürk, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve bağışçı Fevzi Atlı tarafından imzalandı.

Vali Soytürk, merkezin ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, merkezi yaptıracak olanlara teşekkür etti.

-Bağımlılıklarla mücadele paneli düzenlenecek

Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele paneli düzenlenecek.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek panelde tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, davranışsal bağımlılık, bağımlılıkların tedavi ve rehabilitasyonları konuları ele alınacak.

Panelde alanında uzman kişiler katılımcıları yapacakları sunumlarla bilgilendirecek.

Kaynak: AA / Güncel

Ergene Sağlık Güncel Haberler

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