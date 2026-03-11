Haberler

Tekirdağ'da 2 ton sağlıksız Antep fıstığı imha edildi

Tekirdağ'da 2 ton sağlıksız Antep fıstığı imha edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu değerlendirilen 2 bin kilogram kıyılmış Antep fıstığı imha edildi. Ürünlerin gıda güvenliği kurallarına uygun olmaması nedeniyle sahibine idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde menşei belirsiz ve sağlıksız olduğu değerlendirilen 2 bin kilogram kıyılmış Antep fıstığı imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan kontrolde, ürünlerin gıda güvenliği kurallarına uygun olmayan şartlarda taşındığı belirlendi.

Bölgeye yönlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, etiket, fatura ve irsaliyesi bulunmayan, sağlıksız olduğu değerlendirilen toplam 2 bin kilogram baklava yapımında kullanılan kabuksuz kıyılmış Antep fıstığı ele geçirildi.

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlenen ürünler, imha edildi.

Ürün sahibine ise idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi