Ergene'de Dere Kazası Sonrası Aileler 5 Milyon Liralık Tazminat Davası Açtı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2021 yılında taşan derenin sularına kapılarak yaşamını yitiren 2 çocuğun aileleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi aleyhine 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Hayatını kaybeden Burak Önder (9) ve Mustafa Aslan'ın (13) aileleri, Tekirdağ 1. İdare Mahkemesinde belediyeler aleyhine toplam 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Ailelerin avukatları, ilerleyen süreçte maddi tazminat davası da açacaklarını, ayrıca sorumlular hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının sürdüğünü belirtti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 25 Haziran 2021'de sağanak nedeniyle taşan derede oyun oynayan Burak Önder, kardeşi Barış Önder ve arkadaşları Mustafa Aslan suya kapılmış, çocuklar kanalizasyon hattı içinden yaklaşık 500 metre sürüklenmişti. Çocuklardan Burak Önder ile Mustafa Aslan hayatını kaybederken, Barış Önder çevredekiler tarafından kurtarılmıştı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesinden bilirkişi heyeti, 10 Şubat 2022'de olay yerinde yaptığı inceleme sonrası hazırladığı raporda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünü asli kusurlu bulmuştu.