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Ergene Belediye Başkanı, TESKİ'nin Çorlu Deresi'ni kirlettiğini iddia etti

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Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) evsel atıkları arıtmadan Çorlu Deresi'ne bıraktığını ileri sürdü. Topak, deredeki kirliliğin kötü koku ve kötü görüntüye neden olduğunu söyledi.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) evsel atıkları arıtmadan Çorlu Deresi'ne bıraktığını ileri sürdü.

Topak, Çorlu Deresi'nde incelemede bulunması sonrası yaptığı açıklamada deredeki kirliliğin kötü koku ve kötü görüntüye neden olduğunu söyledi.

Dereyi kirleten kaynakları tespit etmek üzere ekiplerin çalışma yürüttüğünü ifade eden Topak, gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve soruna çözüm bulmak adına çaba sarf ettiklerini aktardı.

TESKİ'nin 6 noktadan evsel atıkları dereye bıraktığını iddia eden Topak, "Dereyi kirleten kaynaklarla ilgili yerinde incelemeler bulunup, çalışmalarda incelemelerde bulunuyoruz. TESKİ tarafından dereye akıtılan evsel atıkların aktığı 6 nokta nokta bulunmakta. TESKİ, evsel atıkları arıtmadan dereye akıttığı için derenin kokusu artmakta, derenin kirliliği artmaktadır." diye konuştu.

Topak, derede kötü koku ve görüntünün ortadan kalkması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Derede ıslah çalışmalarının başladığını bildiren Topak,"DSİ ile gerekli görüşmeleri yaptık ve ekipler deredeki ıslah çalışmalarına başladı. Tamamlanınca Çorlu Deresi'ndeki koku ve kirlilik büyük ölçüde azalacak. TESKİ'de dereye yapılan deşarjları kontrol altına alarak, bu atık suları arıtma tesisinde artırsa derede kirlilik ve koku büyük ölçüde giderilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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