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Ergani'de yeni doğan bebeklere hediye

AA - Ekrem Senvar - Güncel
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Ergani'de yeni doğan bebeklere hediye

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yeni doğan bebeklerin ailelerine "Hoşgeldin Bebek" hediyesi hazırlandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yeni doğan bebeklerin ailelerine "Hoşgeldin Bebek" hediyesi hazırlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ilçede yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için hediye paketi hazırladı.

Ergani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen, ekonomik durumu iyi olmayan ailelere iletilen hediye paketlerinde ateş ölçerden bebek ayakkabısına kadar 15 parça ihtiyaç malzemesinin yer aldığı belirtildi.

AA / Ekrem Senvar - Güncel

Ahmet Karaaslan, Diyarbakır, Bebek, Güncel, Haberler

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