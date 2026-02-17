Haberler

Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 2 kuzeninin yargılanmasına devam edildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, geçen yıl kaybolan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni bulundu. İki kuzenin yargılanmasına devam ediliyor. Mahkeme, tutuklu kuzen M.Ç.'nin halinin devamına karar vererek, akıl sağlığının tespiti için rapor alınmasına hükmetti.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçen yıl kayıp ihbarı yapılan ve cansız bedeni oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulunan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 2 kız kuzeninin yargılanmasına devam edildi.

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya tutuklu kuzen M.Ç. (17) ve tutuksuz kuzen İ.Y.T. (17) ile maktulün babası ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada M.Ç. ve İ.Y.T, üzerlerine isnat edilen suçlamaya ilişkin savunma yaptı.

Maktul Yasemin Yıldırım'ın babası ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, M.Ç. ve İ.Y.T'nin mevcut hallerinin devamı ile dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, tutuklu M.Ç'nin mevcut halinin devamına, TCK'nin 32. maddesi gereği 2 kuzenin akıl sağlığının tespiti için rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı 7 Mayıs'a erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu M.Ç. hakkında "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, tutuksuz İ.Y.T hakkında da "çocuğu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olay

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni 18 Haziran 2025'te oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulunmuştu. Yıldırım'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen kuzenlerinden M.Ç. tutuklanmış, İ.Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

