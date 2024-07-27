Erfelek'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz

İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz

TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu