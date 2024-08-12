Erenler'de Trafik Park'ta Çocuklar Kuralları Eğlenerek Öğreniyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Trafik Park'a gelen çocuklar, kuralları eğlenerek öğreniyor.

Erenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli araçların ve oyun gruplarının bulunduğu Trafik Park, haftanın 7 günü hizmet veriyor.

Trafik Park'ta her yaştan kişiye daha kaliteli hizmet verebilmek için çalıştıklarını aktaran Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Çocuklarımız burada mesai arkadaşlarımızdan, ekiplerimizden hem trafik kurallarını öğreniyor hem de kendileri için tasarlanan araçlar ve çeşitli oyun gruplarıyla gönüllerince vakit geçiriyor." ifadesini kullandı.

Dinç, her şeyin gelecekleri olan kıymetli evlatlar için olduğunu vurgulayarak, "Amacımız, çocuklarımıza dokunan çalışmaları ve hizmetleri en üst seviyelere çıkarabilmek. İnşallah bunu hep birlikte başaracak, geleceğimiz olan çocuklarımızın yetişmesine katkıda bulunacağız." açıklamasında bulundu.

Erenler'de çalışmalar sürüyor

Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Dilmen Mahallesi'nde tretuvar, Yazılı Mahallesi'nde yol bakım, Kozluk Mahallesi'nde ise patoz sahası hazırlık çalışmaları yapılıyor.

Başkan Dinç, 33 mahalle için proje çalışmalarının olduğunu belirterek, "İlçemize en güzel hizmeti sunabilmek için tüm mesai arkadaşlarımızla el ele, gönül gönüle çalışacak, daha güzel Erenler'i hep birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.