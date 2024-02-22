Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, esnafı gezdi ve ödül törenine katıldı

Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Ak Parti'den Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, esnafı gezdi, Türkiye Şampiyonası'na giden amatör takımlar için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Şengül, Kapalı Pazar Yeri esnafını ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

Şengül'e, Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer ve Cumhur İttifakı meclis üyesi adayları da eşlik etti.

U-18 Amatör Ligi'nde Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan 3 takım için düzenlenen ödül törenine de katılan Şengül, "Lig şampiyonu Çaybaşı Bekirpaşa Spor'u, lig ikincisi Sakarya Tekspor'u ve lig üçüncüsü Harmanlıkspor'u gönülden kutluyorum. Sakarya'mızı temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba ile Barik, Tamer ve sporcu aileleri katıldı.