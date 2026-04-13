Zonguldak'ta su samuru ailesi görüntülendi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi sahil bandında gezenler, denizde oynayan ve kayaların üzerine çıkıp beslenen su samuru ailesini cep telefonu ile görüntülendi.

Ereğli sahil bandında gezenlerin dikkatini denizde oynayan su samurları çekti. Cep telefonu ile görüntülenen su samuru ailesi, kısa süre su yüzeyinde oynadıktan sonra gözden kayboldu.

Hemen yakın bir noktada ise bir kişi su samurunu, kayalıkların üzerinde tuttuğu balığı yerken görüntülendi.

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı