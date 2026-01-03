Limandaki tekneleri deviren hortum kamerada
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Bozahane Limanı'nda meydana gelen hortum, limandaki tekneleri devirdi. Olay anında güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler kaydedildi. Hortum sonrası bir balıkçı yara almadan kurtulmayı başardı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde limandaki tekneleri deviren hortumun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Hortum, 29 Aralık'ta Bozahane Limanı çıktı. Hortumun vurduğu karadaki ve denizdeki tekneler sarsıldı, yerden yükselen bazı tekneler devrildi. Hortum oluştuğu sırada teknelerin arasında olan bir balıkçı ise yara almadan kurtuldu. Tekneleri deviren hortumun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel