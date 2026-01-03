Ereğli'de Limandaki Tekneleri Deviren Hortumun Görüntüleri Ortaya Çıktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen hortum, Bozahane Limanı’ndaki tekneleri devirirken, olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri yayımlandı. Hortumun etkisiyle tekneler yerden yükselip devrildi, bir balıkçı ise şans eseri yaralanmadan kurtuldu.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde limandaki tekneleri deviren hortumun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Hortum, 29 Aralık'ta Bozahane Limanı çıktı. Hortumun vurduğu karadaki ve denizdeki tekneler sarsıldı, yerden yükselen bazı tekneler devrildi. Hortum oluştuğu sırada teknelerin arasında olan bir balıkçı ise yara almadan kurtuldu. Tekneleri deviren hortumun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel