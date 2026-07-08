Haberler

Konya'da zırhlı araç devrildi: 1 asker yaralı

Konya'da zırhlı araç devrildi: 1 asker yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 1 asker hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde zırhlı aracın devrildiği kazada 1 asker yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Adana-Konya kara yolu Ereğli ilçesine bağlı Bulgurluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay'daki bir askeri birliğe ait olan zırhlı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada bir asker, hafif şekilde yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı asker, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi' ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye

İBB davasında 6 tahliye! Aralarında belediye başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
Trump: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz

Trump'tan 4 yıldır devam eden savaşın seyrini değiştirecek izin
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi
İran'dan Trump'ın 'Vuracağız' tehdidine cevap

Trump'ın "Vuracağız" tehdidine İran'dan anında cevap geldi
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı