Ereğli'de Sokakta 18 Yavru Domuz Görüntülendi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir sürücü, sokakta dolaşan 18 yavru domuzu cep telefonu ile kaydetti. Domuzlar, seslendikten sonra etrafa kaçıştı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinin merkezine yakın bir noktada 18 yavru domuz, bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi, Korubaşı Mahallesi TOKİ Evleri mevkisinde meydana geldi. 18 yavru domuz sokakta dolaşırken görüldü. Yetişkin domuzlar görünmezken, o anları yoldan geçen bir sürücü cep telefonu ile kaydetti. Yavru domuzlar, sürücünün seslenmesi ve kornaya basması üzerine etrafa kaçıştı.

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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