Ereğli'de selde mahsur kalan 2 kişi botla kurtarıldı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sağanağın neden olduğu selde, kamyonun içinde mahsur kalan sürücü İrfan Doğan ve yanındaki İsacan Boran, itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Zengen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sağanak sonrası oluşan sel suları karayolunu kapladı. O sırada karayolunun yakınındaki alandan kamyonlarına kum yükleyen İrfan Doğan ve İsacan Boran, suyun yükselmesi sonucu araçlarında mahsur kaldı. Kamyonda mahsur kalan 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı. Karayolu ise bir süre ulaşıma kapandı. Bölgede, tarlalarla çalışan tarım işçilerin kaldıkları çadırları da su bastığı öğrenildi.