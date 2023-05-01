Ereğli'de pompalı tüfekle kadını öldüren şüpheli tutuklandı
Güncel Haberler
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde takıntılı olduğu 1 çocuk annesi Yeşim Sönmez'i (36) evinin önünde pompalı tüfekle öldüren Başaran Çevikoğlu (39) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde takıntılı olduğu 1 çocuk annesi Yeşim Sönmez'i (36) evinin önünde pompalı tüfekle öldüren Başaran Çevikoğlu (39) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel