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Ereğli'de pompalı tüfekle kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Ereğli'de pompalı tüfekle kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde takıntılı olduğu 1 çocuk annesi Yeşim Sönmez'i (36) evinin önünde pompalı tüfekle öldüren Başaran Çevikoğlu (39) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde takıntılı olduğu 1 çocuk annesi Yeşim Sönmez'i (36) evinin önünde pompalı tüfekle öldüren Başaran Çevikoğlu (39) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel

Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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