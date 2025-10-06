Ereğli'de Park Halindeki Taksi Alev Aldı
Konya'nın Ereğli ilçesinde Dursun S.'ye ait park halindeki taksi, bir yangın nedeniyle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, ancak taksi kullanılamaz hale geldi.
Ereğli ilçesi Yunuslu Mahallesi'nde oturan Dursun S.'ye ait 42 ETT 17 plakalı taksi, evinin önünde park halinde iken belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, taksi kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
