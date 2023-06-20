Ereğli'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Orhan idaresindeki 67 ACM 509 plakalı motosiklet, Niyazi Köse yönetimindeki 67 TM 076 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü Muhammet Orhan ve arkasında oturan Emirhan Yavuz ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.