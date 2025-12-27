Ereğli'de fırtınada sürüklenen tekne köprüye çarptı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına, sahildeki bir teknenin dalgalar tarafından sürüklenmesine neden oldu. Sürüklenen tekne, 'Sevgi, Barış, Dostluk' köprüsüne çarparak zarar gördü. Balıkçılar, uzun uğraşlar sonucunda tekneyi kurtardı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalarla sürüklenen tekne, sahildeki köprüye çarptı.
Olay, sabah saatlerinde sahil bandı üzerinde meydana geldi. Kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan dalgalar sahildeki tekneyi sürüklemeye başladı. Tekne, sahil bandındaki 'Sevgi, Barış, Dostluk' köprüsüne çarptı. Teknelerle gelen balıkçılar sürüklenen tekneyi kurtarmaya çalıştı. Dalgalardan dolayı güçlükle sürdürülen çalışmanın sonunda balıkçı teknesi bulunduğu yerden kurtarıldı.
