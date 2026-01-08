Konya'da fırtına yangına neden oldu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iddiaya göre fırtınanın etkisiyle kopan elektrik hattındaki kablolardan çıkan kıvılcım, 2 katlı evin yanmasına neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bugün öğleden sonra başlayan fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Ereğli ilçesi Gaybi Mahallesi'nde iddiaya göre fırtınanın etkisiyle kopan elektrik hattındaki kablolardan çıkan kıvılcım, 2 katlı evin yanmasına neden oldu. Alevler rüzgarın da etkisiyle binanın büyük bölümü sardı. İhbar üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.