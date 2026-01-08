Haberler

Konya'da fırtına yangına neden oldu

Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde fırtınanın etkisiyle kopan elektrik hattındaki kablolardan çıkan kıvılcım, 2 katlı bir evin yanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü, evde maddi hasar meydana geldi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iddiaya göre fırtınanın etkisiyle kopan elektrik hattındaki kablolardan çıkan kıvılcım, 2 katlı evin yanmasına neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bugün öğleden sonra başlayan fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Ereğli ilçesi Gaybi Mahallesi'nde iddiaya göre fırtınanın etkisiyle kopan elektrik hattındaki kablolardan çıkan kıvılcım, 2 katlı evin yanmasına neden oldu. Alevler rüzgarın da etkisiyle binanın büyük bölümü sardı. İhbar üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
