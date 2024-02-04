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Ereğli'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: Bir çocuğun hayati tehlikesi var

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde M.E.G. ve B.V. isimli çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada her iki taraf da yaralandı. Sırtından bıçaklanan M.E.G.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde M.E.G. (17) ile B.V. (14) isimli çocuklar, bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı. Sırtından bıçaklanan M.E.G.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Gülüç Beldesi Çengel mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada iki çocuk da birbirlerini yaraladı. İkili kanlar içinde yerde kalırken, bağrışma seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.V. Ereğli Devlet Hastanesi'nde, M.E.G. ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sırtından bıçaklanan M.E.G.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ereğli Gülüç Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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