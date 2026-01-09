Haberler

Unutulan ateşin közünden sıçrayan kıvılcımlar, çiftlikteki saman balyalarını yaktı
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir çiftlikte unutulan ateşin közünden sıçrayan kıvılcımlar, rüzgarın etkisiyle saman balyalarının yanmasına yol açtı. Yangın, birçok ekip tarafından kontrol altına alındı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çiftlikte unutulan ateşin közünden sıçrayan kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle saman balyalarının yanmasına neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Kuskuncuk Mahallesi'nde bir çiftlikte çıktı. Unutulan ateşin közünden sıçrayan kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle saman balyalarını tutuşturdu. Alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine adresi çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Bunun üzerine mahallesi sakinleri de traktörler ve su tankerleriyle, itfaiye ekiplerine yardım etti. Alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Maddi zarara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

